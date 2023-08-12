KSK’de flaş gelişme

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'nın haftalardır merakla beklenen yeni yönetiminin belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda bugün saat 15.00'te başlayacak genel kurula ilişkin yeni yönetim listesi, divan kuruluna teslim edilirken kulüpte aylardır kongre çağrısı yapan İlker Ergüllü önderliğindeki oluşumda eski yöneticilerden Azat Yeşil başkan adayı oldu. Mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmadığı İzmir kulübü, tek listeyle seçime gidecek.

DEĞİŞİKLİK ONAYLANMADI

İlker Ergüllü ise 18 Temmuz'daki mali kongrede kendi başkanlığı için yapılan ve seçilebilmek için üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren değişiklik onaylanmadığı için yeni yönetimde tüm sportif işlerden sorumlu aşbaşkan olacak. Yeşil-kırmızılı kulübün yeni yönetiminde Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Veysi Kubba, Serdar Işıldar, Koral Kalpaklıoğlu gibi isimler yer alacak.