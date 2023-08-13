KSK’de Azat Yeşil dönemi

İzmir'in köklü ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim değişikliği gerçekleşti. Mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmadığı İzmir temsilcisi, dün tek listeyle seçime gitti. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleşen kongrede kulüpte aylardır kongre çağrısı yapan İlker Ergüllü önderliğindeki oluşumda eski yöneticilerden Azat Yeşil 157 oyla başkan seçildi. Kongrede faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, denetim kurulu raporunun görüşülmesinden sonra yönetim mali ve idari olarak ibraya sunuldu. Büyükkarcı ve yönetimi, çoğunluğuyla ibra edilmedi. Ergüllü, 18 Temmuz'daki mali kongrede kendi başkanlığı için yapılan ve seçilebilmek için üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren değişiklik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmasının kongreye yetişmemesi nedeniyle yeni yönetimde tüm sportif işlerden sorumlu asbaşkan oldu.

İNANANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Seçilmesinin ardından konuşan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, destek veren herkese teşekkür ederek, "Karşıyaka'da defalarca yönetim kurulunda bulundum. Başkan adaylığına soyundum ancak kazanamadım. Ancak kaybetmeme rağmen son dakikaya kadar kongre salonunda bulundum ve kazanan kişiyi tebrik ettim. Devamında da küskünlük yaratmadım. Onursal başkanımız Selçuk Yaşar'ın son olarak başkanlık teklif ettiği kişi olarak Zühtü Işıl'ın bize emanet ettiği meşaleyi daha ileri taşımak için çabalayacağız. Sandıktan bayrakları çıkarıp şampiyonluğu ve güzel günlere ulaşmamız için mücadele edeceğiz. Sadece bayrakları çıkartmamız yetmez, kılıçları da sandıklara koymamız gerekiyor. Her şey Karşıyaka'nın başarısı için" ifadelerini kullandı.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Yeni yönetimde Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, İlker Ergüllü, Mustafa Taşova, Koral Kalpaklığlu, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Ayhan Gültekin, Veysi Kubba, Serdar Işıldar, Tevfik Bilsel, Yücel Yetik, Hasan Yıldırım, Rıdvan Gürgönül isimleri yer aldı.

Yeni yönetim kurulu, seçilmesinin ardından salondaki üyelerle birlikte topluca "Kaf-Kaf" tezahüratı yaptı

BÜYÜKKARCI: VEDA EDİYORUM

Açılış konuşmasını yapan ve veda eden Turgay Büyükkarcı, "Çok zor bir süreçte başa geldik. Başımıza bir gök taşı düşmedi. Yönetim süremiz

boyunca ekonomik kriz ve pandemi yaşadık. Günahıyla sevabıyla doğrularımız ve yanlışlarımızla Karşıyaka'nın başarısı için çalıştık. Herkes hakkını helal etsin. Ben veda ediyorum" dedi.