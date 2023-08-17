Kaf-Kaf’tan Sinan bombası

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, başkan Azat Yeşil'in önderliğinde flaş isimlerle temasları sıklaştırdı. İzmir ekibi, Adem Büyük'ün ardından bomba bir ismi daha gündemine aldı. Kaf-Kaf, Antalyaspor'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş'e kanca attı. Geçtiğimiz hafta Akdeniz ekibi tarafından kendisine kulüp bulmasını istenen başarılı oyuncu için girişimlere başlayan kurmaylar, oyuncuya yeni projelerinden bahsetti. Gümüş'ün yeni yönetimin ikna çalışmaları sonucunda Kaf-Kaf'ı 3. Lig'den kurtarmak projesi için oldukça istekli olduğu öğrenildi.Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka'nın transfere hiç tereddüt etmeden onay verdiği öne sürülürken sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek oyuncunun bonservis bedeli olmadan kadroya dahil edilebileceği ifade edildi. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala zaman kaybetmeden transferi noktalamak isteyen kurmaylar, önümüzdeki günlerde Gümüş ile masaya oturarak sonuca gitmek için girişimlere başlayacak.

TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Yönetim, Sinan'ın Süper Lig ve Serie A'da edindiği tecrübelere oldukça güveniyor. Birçok kulübün talip olduğu deneyimli oyuncu, Karşıyaka'nın köklü bir camia olması ve yeni yönetimin hedefleriyle kendi düşüncelerinin örtüşmesi nedeniyle tercihini KSK'den yana kullanacağı kaydedildi.

YÖNETİMDEN ÖRNEK VEFA

Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve seçilen yeni yönetim, mazbatayı aldıktan sonra ilk iş olarak vefa ziyaretleri yaptı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Azat Yeşil, 2. Başkan Mustafa Karabağlı, asbaşkanlar İlker Ergüllü, Cenk Karace ve yöneticilerin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ile kulübün kurullarının yöneticileri, yeni görevleri öncesinde Kurucu Başkan Zühtü Işıl ve Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kabirlerini ziyaret etti. Yeşilkırmızılılar, Zühtü Işıl ve Selçuk Yaşar'ı kabirleri başında anarak çelenk sundu. Birlik beraberlik ve vefa mesajları veren yeni yönetim, kulübün sembol eski futbolcularından Gode Cengiz lakaplı Cengiz Kocatoros ve Tibet Kızılcan gibi isimlerin kabirlerini ziyaret etmeyi de unutmadı.