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Haberler Karşıyaka KSK’den yeni bomba

KSK’den yeni bomba

Yıldız golcü Adem Büyük’e imza attıran ve Sinan Gümüş’ü ikna etmeye çalışan Karşıyaka, Denizli’den ayrılan 29 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu’nu radarına aldı.

HABER MERKEZİ
KSK’den yeni bomba

YENİ sezonda 6'ncı yılını geçireceği TFF 3'üncü Lig'den kurtulma hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Karşıyaka, golcü Adem Büyük'e sözleşme imzalattıktan sonra Denizlispor'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu listesine ekledi. Menajerler tarafından önerilen 29 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yeşil-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Çeçenoğlu ile pazarlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon Denizlispor'da küme düşme acısını yaşayan Mustafa Çeçenoğlu futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. Başakşehir, Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş, Menemenspor, Boluspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giydi. Kaf-Kaf'ta yeni yönetim Sinan Gümüş ısrarını da sürdürüyor.

SİNAN GÜMÜŞ ISRARI SÜRÜYOR

ALMANYA'DA Stuttgart'ta yetişip 5 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Antalyasporlu sağ kanat oyuncusu için tüm şartlarını zorlayan kurmaylar, Seria A'da bir dönem Genoa'da da forma giyen Sinan Gümüş'ü ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'deki tüm kariyerini geçirdiği Süper Lig'de 123 maçta 27 gol attı.

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