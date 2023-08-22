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Karşıyaka futbolcusu Fatih Taşdelen kırılan parmağından ameliyat oldu

Karşıyaka Futbol Takımı'nın oyuncusu Fatih Taşdelen, antrenman esnasında topun eline isabet etmesi sonucu parmağını kırdı. Olayın ardından Taşdelen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Uzmanların beklentisine göre, Taşdelen'in iyileşme süreci hızlı ilerleyecek.

İHA
Karşıyaka futbolcusu Fatih Taşdelen kırılan parmağından ameliyat oldu

Antrenman sırasında eline top gelerek parmağı kırılan Fatih Taşdelen'in ameliyat olduğu duyuruldu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, parmağı kırılan Fatih Taşdelen'in ameliyat olduğu yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Taşdelen, antrenman sırasında sağ eline gelen top sonrası 4. parmak medial falanks kemiğinde tespit edilen oblik kırık için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Fatih'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve en kısa zamanda aramıza katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 27 yaşındaki golcünün 9 Eylül'de başlayacak olan TFF 3. Lig'in ilk haftasında hazır duruma geleceği öğrenildi.

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