Gümüş sona doğru

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa gözünü diken Karşıyaka flaş transferde sona yaklaştı. Yeşil-kırmızılılar bir süredir peşinde olduğu Sinan Gümüş'ün transferini büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig patentli oyuncu ile masaya oturan kurmaylar, geçtiğimiz hafta ufak pürüzler nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı. Bu hafta başında 29 yaşındaki golcü futbolcu ile masaya oturan Azat Yeşil başkanlığındaki yönetim, büyük oranda transferi bitirme aşamasına geldi. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili ufak bir sıkıntı yaşayan Kaf-Kaf, bu sorunu çözmek için de Antalyasporlu yöneticilerle hemen temaslara başladı.

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Antalyaspor Asbaşkan Aytaç Altay, geçtiğimiz hafta Sinan Gümüş'ün menajeri aracılığıyla bir kulüp ile görüştüğünü açıklarken "Eğer masaya oturduğu kulüp ile anlaşma sağlarsa bonservisinde kolaylık sağlayabiliriz" demişti. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, Güney ekibi ile görüşmeleri önemli bir aşamaya getirdi. Bu gelişmelerden sonra Sinan Gümüş'ün 3. Lig'de Karşıyaka forması giymesi sürpriz sayılmayacak.

FATİH AMELİYAT OLDU

Karşıyaka'da parmağı kırılan Fatih Taşdelen'in ameliyat olduğu yeşilkırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve en kısa zamanda aramıza katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki golcünün 9 Eylül'de başlayacak olan TFF 3. Lig'in ilk haftasında hazır duruma geleceği öğrenildi.