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Karşıyaka Basketbol Altyapı Direktörü, Olcay Orak oldu

Karşıyaka Spor Kulübü, basketbol altyapı departmanına önemli bir ismi dahil etti. Olcay Orak, kariyerinde önde gelen takımları çalıştırmış ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmış bir isim olarak, Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine getirildi.

İHA
Karşıyaka Basketbol Altyapı Direktörü, Olcay Orak oldu

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine Olcay Orak getirildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, basketbol tarafına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, kariyerinde önemli takımları çalıştıran ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Olcay Orak'ı, Basketbol Altyapı Direktörlüğü görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı yardımcı antrenörü Olcay Orak, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörü olarak Altyapı organizasyonumuza katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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