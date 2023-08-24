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Haberler Karşıyaka KSK iş bitirdi

KSK iş bitirdi

Yeşil-kırmızılılar, Van Spor’dan 29 yaşındaki ön libero Barış Sağır’la prensip anlaşmasına vardı.

HABER MERKEZİ
KSK iş bitirdi

Karşıyaka, dış transferde hareketli günler geçiriyor. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş ile her konuda anlaşma sağlayan Kaf-Kaf, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılılar, Van Spor FK'dan ön libero Barış Sağır'la prensip anlaşmasına vardı. Antalya Kemerspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Erzincanspor, Diyarbekirspor ve Sivas Belediyespor'da da oynadı.

BATUHAN AKYÜZ AYRILDI

3'üncü Lig'de Erzincan ekibiyle Play-Off, Van Spor'la şampiyonluk yaşayan Barış Sağır, geçen sezon Van Spor Futbol Kulübü formasıyla 2'nci Lig'de Play-Off tecrübesi yaşadı. Yeşil-kırmızılılar dış transferde Adem Büyük, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Haydar Yılmaz, Sefa Küpeli ve Erdinç Çepoğlu'ndan sonra Barış ile 12. takviyesini yaptı. Barış'ın 1-2 gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bu arada Karşıyaka 24 yaşındaki stoper Batuhan Akyüz'le yollarını ayırdı.

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