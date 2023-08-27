Karşıyaka tam gaz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan stoper Ömer Alper Tatlısu ile anlaşarak 13'üncü transferini yaptı. Teknik direktör Ersin Aka'nın geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Mersin ekibinden öğrencisi olan 26 yaşındaki savunmacının yarın İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Alper; Hacettepe, Adıyaman FK, Etimesgut Bld. formalarını da giydi. Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka açıklamalarda bulundu.

"İKİ KANAT ALACAĞIZ"

AKA, takımın istedikleri sistemi sahaya sahaya yansıttığını belirterek, "Kaliteli bir kadro kurduk. Bir iki de kanat oyuncusu alarak transferi noktalamak istiyoruz Yaklaşık 33-34 gündür çalışma yapıyoruz. Bu süreçte bir yandan yeni takım oluşturmaya çalıştık. Toplam 5 maç oynadık. Allah'a şükür bir sakatlık olmadı" dedi.

ÖZEN: HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAGIZ

KARŞIYAKA Sportif Direktörü Korhan Özen taraftarın takımı görmek istediğini bildiğini söyleyerek, "Taraftara açık uygun bir statta sezon açılışı kıvamında bir hazırlık maçı oynama niyetimiz var." ifadelerini kullandı.