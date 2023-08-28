Karşıyaka sembolünü kaybetti

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Karşıyakalı taraftarların, "Efendim Mustafa" olarak bildiği Baykara'nın vefatıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve semtimizin sembol isimlerinden, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan Mustafa Baykara vefat etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı paylaşıldı. Baykara'nın cenazesi dün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.