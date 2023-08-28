  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka sembolünü kaybetti

Karşıyaka sembolünü kaybetti

HABER MERKEZİ
Karşıyaka sembolünü kaybetti
İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Karşıyakalı taraftarların, "Efendim Mustafa" olarak bildiği Baykara'nın vefatıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve semtimizin sembol isimlerinden, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan Mustafa Baykara vefat etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı paylaşıldı. Baykara'nın cenazesi dün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA