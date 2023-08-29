KSK’de büyük gün

İzmir'in en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka'da birçok ilke imza atılacak sponsorluk toplantısı bugün gerçekleşecek. Geçtiğimiz haftalarda Azat Yeşil başkanlığında yeni yönetimin koltuğu devralmasının ardından radikal değişikliklere giden yeşil-kırmızılılar, bugün Swissotel'de gerçekleşecek basın toplantısıyla yeni sezonda İzmir ekibine destek verecek sponsor firmaları açıklayacak. Kaf-Kaf, sponsorluk anlaşması kapsamında en önemli ve tarihi adımı isim sponsorluğu ile yapacak. 111 yıllık tarihinde ilk kez isim sponsoru almaya hazırlanan ve Avek Otomotiv ile anlaşma sağlayan Karşıyaka bu tarihi girişimi de kamuoyuna ilk kez duyuracak.

CENK KARACE AÇIKLAMIŞTI

Kaf-Kaf'ın bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte yeni sezonda Karşıyaka Avek olarak mücadele edeceği öğrenildi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün Avek'in futbol takımına isim sponsorluğunun maliyetini bugün geniş katılımlı lansman toplantısında açıklayacak. Mali işlerden sorumlu Asbaşkan Cenk Karace geçtiğimiz hafta içi isim sponsorluğu anlaşmasını doğrulamış ve yelken şubesinin de sponsoru olan Avek Otomotiv, sosyal medya hesabından Karşıyaka'ya verdiği desteği açıklayarak, "El ele beraber başarıya" paylaşımını yapmıştı.

ALİ VE YILMAZ'IN DURUMU BELİRSİZ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken, iki oyuncunun akıbeti hala netleşmedi. Yönetim kurulu, takımdan ayrılması gündeme gelen Ali Say ve Yılmaz Ceylan'la ilgili kararını vermeye hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin Bolu kampında bireysel çalışan kanat oyuncuları Ali ve Yılmaz, dün İzmir'de yapılan antrenmanda yer almadı. Yönetimin iki oyuncuyu da kadroda tutmaya sıcak baktığı öğrenilirken, son kararın kısa süre içerisinde verileceği bildirildi.