KSK’da Yazar sesleri

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim, kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeşil-kırmızılı ekibin, Yılmaz Ceylan'ın ayrılığı, Ali Say'ın da takımdan ayrı çalışmasının ardından bonservisi 1. Lig ekibi Eyüpspor'da olan ve Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giyen deneyimli oyuncu Ahmet Yazar'ı listesine aldığı öğrenildi. Karşıyakalı kurmayların İstanbul ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için resmi olarak temasa geçtiği belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Futbola 2008 yılında Ankaraspor altyapısında başlayan Ahmet Yazar, sol kanat, santrafor ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Daha önce Çanakkale Dardanelspor, Pendikspor, Tuzlaspor, Ankaragücü ve Eyüpspor kulüplerinde de forma giyen Ahmet, kariyerinde 252 müsabakada görev yaparken, rakip ağları 31 kez sarstı ve 10 golün pasını verdi. Tecrübeli isim bu sezon İstanbul ekibinde 2 karşılaşmada 56 dakika forma giydi.

BEK ARAYIŞLARI DA SÜRÜYOR

KARŞIYAKA'DA yönetim, teknik direktör Ersin Aka'nın raporu doğrultusunda sağ ve sol bek pozisyonlarına da takviye yapacak. Kaf-Kaf'ın savunma hattına alacağı oyuncuların kontenjana takılmayacak genç isimleri olacağı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin bu pozisyonlar için arayışlarına hız verdiği belirtildi.