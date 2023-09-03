Karşıyaka Berat’ı kaptı

YENİ sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki forveti Berat Kalkan ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Kasımpaşa dışında sadece Karacabey Belediyespor'da görev yapan genç isim toplam 51 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Berat Kalkan Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de ikinci haftada oynadığı Hatayspor mücadelesinde 6 dakika süre almıştı. Sezon öncesi Ümraniyespor ile oynanan hazırlık mücadelesinde de görev alan oyuncu 3-0 biten maçta takımının 1 golünü kaydetmişti. Kuzey Makedonya doğumlu futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Berat Kalkan geçen sezon da oyunun son bölümlerinde forma şansı bulmuş ve 10 karşılaşmada 135 dakika süre almıştı.