Kaf-Kaf’ta yeni bomba Cenk Ahmet

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaptı. Yeşil-kırmızılılar, yıllardır Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç ile anlaştı. Uzun soluklu kariyerinde geçen sezon yıldızlar topluluğu Eyüpspor'la 1. Lig'de Play-Off oynayan, bu sezona ise Boluspor'da başlayan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız yeşil-kırmızılılara resmi imza atacak. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet, 2006'da Beyberbeyi'nde profesyonel olarak, 2009- 2013 arasında forma giydiği Altay'da parladı. Altay'daki performansıyla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor'un yolunu tutan futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor, Başakşehir, Erzurumspor'da da forma giydi.

15. TAKVİYE OLDU

Cenk Ahmet Alkılıç, kariyerinde Süper Lig'de 146 maçta 17 gol atıp, 13 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 1'inci Lig'de ise 195 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırarak 30 asist yaptı. KSK tecrübeli futbolcu Adem Büyük başta olmak üzere yaz döneminde 15 önemli takviye gerçekleştirmiş oldu.

YENİ ŞUBE OLUŞTU

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve şube yönetiminden Osman Dal'ın istifaları sonrası yeni şube yönetimi de belirlendi. Bu sezon şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı futbolda yeni oluşan futbol şubede başkan Azat Yeşil, asbaşkanlar İlker Ergüllü, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Hasan Yıldırım ve Mustafa Taşova gibi isimler yer alacak.

DİJİTAL KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Karşıyaka'da taraftarın merakla beklediği sezonluk kombineler satışa çıktı. Yeni yönetim dijital devrim yaparak kombine kartları kaldırırken, iç saha maçlarında geçerli olacak kombineler internet üzerinden alınacak. Kombine fiyatları maraton üst 600, maraton alt 850, numaralı alt 1200, VIP A ve C 3 bin, VIP B ise 6 bin TL olarak belirlendi. Geçmiş yıllarda 3 yıllık kombine bileti alan taraftarlar ise yapılacak güncelleme sonrası dijital biletleri ile stadyuma giriş yapabilecek.