Karşıyaka’da keyifler yerinde

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da sezona kısa süre kala göreve gelen yeni yönetim futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da acil sorunları çözdü. Voleybolda Şube Başkanı Veysi Kubba'nın sponsor olduğu Karşıyaka, yıllar sonra Sultanlar Ligi hedefiyle yola çıktı. Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olan basket takımına Darrun Hilliard ve Vernon Corey gibi Euroleague ve NBA patentli yıldızları transfer eden yönetim, kulübün önündeki 50 milyon TL'lik borç yükünün 26 milyonluk kısmını haftalar içinde temizledi. Karşıyaka Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, basketbolda transfer yasağını hafta başında kaldıracaklarını söyledi.

YASAK KALKIYOR

Ergüllü, "FIBA'ya transfer yasağı kapsamına giren eski yabancı alacaklarının 150 bin Dolar tutarındaki ilk kısmını yatırdık. Taksitlendirilen Amath M'Baye, Tony Taylor gibi oyuncuların yer aldığı 5 borç dosyasının 250 bin Dolar tutarındaki ilk taksidini de pazartesi günü yatırıp transfer yasağını açacağız" diye konuştu. Ayrıca Ergüllü, Pınar Karşıyaka'nın 25 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding'le yeni sezonda da yola devam edeceklerinin müjdesini verdi.

PINAR CUP BAŞLIYOR

Pınar Karşıyaka'nın basketbolda her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2023 bugün başlayacak. Organizasyona ev sahibi Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Ukrayna ekibi BC Prometey katılacak. Pınar Cup'ta ilk maç bugün saat 19.30'da Pınar Karşıyaka ve Manisa BŞB arasında oynanacak. Yarın 19.30'da Manisa BŞB-Prometey, cumartesi ise saat 15.30'da Pınar Karşıyaka-Prometey maçları yapılacak. Süper Lig'de mücadele eden iki Ege ekibi de sezon öncesi son sınavlarını Pınar Cup'ta verecek.