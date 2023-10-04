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Golcü Karşıyaka

2. Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi geçen 4 haftada attığı 9 golle rakip ağları en fazla sarsan takım oldu

BERKE ÖZBAY
Golcü Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 de yenilgi alan ve 9 puanla 2. basamakta yer alan Karşıyaka, grubunun en golcü ekibi konumunda yer alıyor. Rakip ağları 9 kez havalandırma başarısı gösteren yeşil-kırmızlılar, bu süreçte Eynesil Belediyespor'a 3, Amasyaspor FK'ya 5, Pazarspor'a ise 1 gol attı. İzmir ekibini 8 golle Efeler 09, 6'şar golle ise lider Turgutlu ve 1954 Kelkit takip ediyor. Karşıyaka, sadece son oynadığı ve 1-0 kaybettiği Turgutluspor müsabakasında ağları sarsamazken, geride kalan 3 mücadelede 5 futbolcusundan katkı aldı.

EN SKORERİ ENES NALBANTOĞLU

İzmir temsilcisinde Enes Nalbantoğlu ağları 3 kez sarsarak takımın en golcüsü konumunda yer alırken, Emre Gemici ve Yasin Ozan 2'şer, Mustafa Durgun ve Bilal Ceylan ise 1'er gol kaydederek skora katkı verdi.

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