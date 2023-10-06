Adem Büyük sessiz kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen Adem Büyük, beklentilerin uzağında kaldı. Geçtiğimiz sezon Manisa FK formasını terleten ve gösterdiği performansla ışıldayan Adem, transfer olduğu Kaf-Kaf'ta bir türlü çıkış yakalayamadı. İzmir temsilcisinde imzası büyük ses getiren ve taraftarları heyecanlandıran deneyimli forvet, geride kalan süreçte 4 maça çıkarken, sadece 1 kupa maçında ilk 11'de forma giydi. Bu süreçte hazır bir görüntü çizemeyen ve etkili bir performans sergileyemeyen Adem, skor katkısı da üretemedi.

1 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Beklenen etkiyi yaratamayan Adem Büyük, sadece Türkiye Kupası'nda Bergama Bld karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika sahada kaldı. Ligdeki diğer 3 maçta sonradan oyuna giren Adem, bu karşılaşmalarda sadece 72 dakika sahada kalabildi. Daha önce Galatasaray ve birçok büyük kulüpte forma giyen ve oldukça tecrübeli bir isim olan Adem'in büyük bir çıkış yaparak KSK'yi sırtlaması ve 11'in değişilmez oyunları arasına girmesi bekleniyor.

HÜCUMDA EN ÜRETKEN KSK

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek başlayan ve eski oyuncularının büyük bir bölümüyle yollarını ayıran Karşıyaka, güçlü bir hücum hattı kurarak skor üretme konusunda adından söz ettirmeye başladı. Şu ana kadar ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 de yenilgi alan ve 9 puanla ikinci basamakta bulunan İzmir ekibi, rakip fileleri de 9 kez havalandırdı. Yeşil-kırmızlılar, bu periyotta Eynesil Belediyespor'a 3, Amasyaspor FK'ya 5, Pazarspor'a ise 1 gol atarak TFF 3. Lig 2. Grup'ta en fazla gol atan takım konumuna erişti. İzmir ekibini 8 golle Efeler 09, 6'şar golle ise Turgutlu ve 1954 Kelkit takip ediyor. Karşıyaka, sadece son oynadığı ve 1-0 kaybettiği Turgutluspor müsabakasında gol atamazken, geride kalan 3 mücadelede de gol bulmayı başardı.