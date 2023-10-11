KSK gümbür gümbür

İZMİR'İN köklü ekibi Karşıyaka futbol ve basketbolda gümbür gümbür geliyor. Yeşil-kırmızılılar yenilenen kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı 3. Lig 2. Grup'ta Turgutlu yenilgisiyle kaybettiği liderlik koltuğuna yeniden oturmayı bildi. Kaf-Kaf, Play-Off potasına girmeyi hedefleyen Batman Petrol'u deplasmanda yenerek, lider Turgutlu'nun berabere kaldığı haftada yeniden zirveye kuruldu. 5 haftada 4 galibiyete ulaşan KSK, 12 puanla takipçisi Efeler 09'un 1 puan önünde şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör Ersin Aka ve öğrencileri, 5 maçta filelere gönderdiği 11 golle 15 takımın bulunduğu grupta en skorer ekip olmayı da başardı.Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Play-Off Finali oynayan Pınar Karşıyaka ise ikinci maçında önceki akşam Fenerbahçe Beko'yu devirerek yüzleri bir kez daha güldürdü.

FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

SEZONA İzmir derbisinde deplasmanda Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibini 84-79 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bir tek Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde Karşıyaka Medicalpoint, deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği'ne yenilerek sezona kayıp başladı.

YÖNETİMDEN DEV PRİM

Karşıyaka'da yönetim kesenin ağzını açtı. Bu sezon deplasman galibiyetlerine 15'er bin TL, iç saha galibiyetlerine ise 10'ar bin TL prim dağıtan yeşil-kırmızılılarda takımla Batman'a giden Başkan Azat Yeşil, kritik 3 puanın primlerini 25'er bin TL'ye çıkardı. Yönetimden istifa etmesine rağmen Batman'da Karşıyaka'yı yalnız bırakmayan Eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de futbolcular soyunma odasında primin 30 bin TL'ye çıkarılması için tezahürat yapınca takıma 5'er bin TL de kendisi prim dağıtma sözü verdi.

Karşıyaka, 3. Lig 3. Grup'ta 12 puana ulaşarak bir haftanın ardından zirveye yeniden yerleşti.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Lig'deki 2. maçında evinde F.Bahçe Beko'yu dize getirdi.