Avrupa’nın zirvesinde

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun başlamasıyla her yıl geleneksel olarak yapılan sezonun ilk güç sıralaması da yayınlandı ve İzmir ekibi Pınar Karşıyaka listenin zirvesinde yer aldı. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ekibi Filou Oostende'yi 94-77 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başlayan Karşıyaka, her yıl geleneksel olarak FIBA Şampiyonlar Ligi tarafından yayınlanan güç sıralamasında 32 takım arasından kupayı kazanmaya aday en güçlü takım olarak gösterildi.

UNICAJA İKİNCİ SIRADA

KSK'yi İspanyol ekibi Unicaja takip ederken, Fransız ekibi JDA Dijon ikinci, bir başkan İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ise 3. sırada bulunuyor. Turnuvadaki diğer Türk temsilcilerinden TOFAŞ, 13. sırayı alırken, sezona mağlubiyetle başlayan Galatasaray 20. sırada yer aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden ve ilk hafta Breogan'a kaybeden Bursaspor ise 26. sırada kendine yer buldu.