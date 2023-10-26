Karşıyaka sakata geldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da sakatlar can sıkıyor. Silifke Belediyespor'a yenilerek zirvede avantaj yitiren Kaf-Kaf'ta Elazığspor ile oynanacak olan maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor.

Sezon başından beri ilk on birin değişilmezi olan 26 yaşındaki savunmacı Ömer Alper Tatlısu'nun dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarım bıraktığı kaydedilirken hafta sonu İzmir'de oynanacak olan kritik maça yetişmesi çok zor. Son haftalarda yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki golcü Fatih Taşdelen'in kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle 2 gündür idmana çıkmadığı ifade edildi.

FERDİ TESELLİSİ

Batman Petrol maçında kolunda hafif bir sakatlık yaşayan ve tedbir amaçlı alçı tedavisi uygulanan 26 yaşındaki defans Alpay'ın ise özel tasarlanan bir kol askısıyla Elazığspor karşısında oynama ihtimali doğdu. Ancak antrenman eksiği nedeniyle futbolcunun maça yedek başlayacağı kaydedildi. Silifke Bld maçına iğneyle çıkan 20 yaşındaki savunmacı Ferdi'nin ise antrenmanlara başladığı ve hafta sonu oynayabileceği öğrenildi.