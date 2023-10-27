TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'dan tarihi çağrı geldi. Cumartesi günü Elazığspor ile kozlarını paylaşacak Kaf-Kaf'ta başkan Azat Yeşil, kritik maça başta 1. Lig'de mücadele eden ezeli rakipleri Göztepe taraftarları olmak üzere tüm İzmir'i davet etti. Yeşil, Cumhuriyet'in 100. yılından bir gün önce oynanacak kritik karşılaşmanın bayram havasında geçmesini istediğini belirterek, "Göztepeli, Altaylı, Bucasporlu ya da hangi takımı tutarsa tutsunlar bizim için fark etmez. Formalarını giyip maçımıza gelsinler. Rekabet sahada olur. Biz herkese dostluk mesajı verelim" dedi.

"TEK YUMRUK OLALIM"

Yeşil, Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ülkemiz bu günlere kolaylıkla gelmedi. Biz 100 yılı aşmış ve tarihiyle nam salmış bir kulübüz. İstediğimizde birlik ve bütünlüğü kolayca yakalayabiliyoruz. Bayrağımızda ay-yıldız var. Böyle önemli bir günde kenetlenmemiz ve tek yumruk olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

MAÇ ALSANCAK STADI'NA ALINDI

Karşıyaka'da uzun süredir devam eden stat krizi sonuca bağlandı. Elazığ maçını Alsancak Stadı'nda oynamak isteyen yeşil-kırmızılı takım için en son adres olarak Atatürk Stadı gösterilmişti. Yönetimin Alsancak Stadı yoğun temaslarda bulunduğu Kaf- Kaf'ta Asbaşkan İlker Ergüllü, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek 2.5 saatlik görüşme sonrası mutlu sona ulaştı. Karşıyaka, yarınki kritik Elazığ maçını Alsancak'ta oynama onayını aldı. Stadın saha zemine ara ekim yapıldığı ve Elazığspor randevusundan 1 gün sonra 1. Lig'de aynı statta Altay-Sakaryaspor maçı oynanacağı için günlerdir çözüm arayarak son çare tek maçlığına Atatürk Stadı'na dönmeyi değerlendiren yeşil-kırmızılılar, krizi çözdü.