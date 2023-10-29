Karşıyaka yine kayıp

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Silifke Belediye'ye mağlup olan Karşıyaka, evinde ağırladığı Elazığspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 18'de Bahattin, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak kaleci Haydar, parmak uçlarıyla topu kornere çeldi. 23'te kullanılan kornere Metin yükselerek kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı. Soldan ortalanan topa Emre Gemici beklemeden vurdu, top kalecinin kucağında kaldı. 32'de Elazığspor savunmasının anlaşmazlığı sonucu Enes topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu çerçeveyi tutturamadı. 45+3'te sağ kanattan ortalanan meşin yuvarlağa Hakan vurdu, kaleci Yiğit topu çıkarttı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

KSK OYUNDAN İYİCE DÜŞTÜ

53'te Burhan, Karşıyaka savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine girdi, şutunu kullanan oyuncu topu üstten auta gönderdi. 63'te Mikail soldan topu penaltı noktası üzerine gönderdi, Yağızcan meşin yuvarlağı önünde buldu ve vuruşunu yaptı, top auta gitti. 78'de Cengizhan, soldan sert ve isabetli vurdu, kaleci parmak uçlarıyla topu kornere gönderdi. 90+2'de sağ kanattan topu ortalayan Adem, meşin yuvarlağı Fatih ile buluşturdu, göğsüyle topu indiren oyuncu vuruşunu yaptı fakat top kaleyi bulmadı. Maçta iki takım da skor üretemeyince golsüz beraberlik ile sonuçlandı.

ANLAMLI KOREOGRAFİ

Karşıyaka taraftarı, Elazığspor ile oynanan kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Alsancak'ta toplanan yeşil-kırmızılılar, tezahüratlar yaparak karnaval havası yarattı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel koreografi hazırlayan 12. adam, başlangıç düdüğünden önce tüyleri ürperten bir sunum yaptı. Koreografi sergilenirken taraftarlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Bayram havasının yaşandığı karşılaşmada binlerce taraftar hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını söyledi.