‘Telafi edeceğiz’

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bay takım olarak geçireceği yeni hafta öncesi liderlik koltuğundaki yerini riske atan Karşıyaka'da taraftarın yönetimden yolların ayrılmasını talep ettiği teknik direktör Ersin Aka telafi edeceklerini söyledi. Silifke Belediyespor mağlubiyetinin ardından iç sahadaki Elazığspor beraberliğiyle zirve yarışında avantaj yitiren Kaf-Kaf'ın genç teknik adamı Aka camiaya garanti verdi. Aka, "Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Bu takımı bu oyuncular şampiyon yapacak ve camiamızla birlikte bunu kutlayacağız" söyleriyle 2. Lig iddiasını yineledi. Ersin Aka, grubun favori üç takımından biri olan Elazığspor maçının çok zor geçeceğini tahmin ettiklerini ifade ederken takımın yeniden çıkışa geçeceğini vurguladı. Elazığ önünde özellikle ilk yarıda çok kötü oynadıklarını kabul eden Aka, "Lig uzun bir maraton ve bu tip düşüşler olabilir.

"UMUTSUZLUĞA GEREK YOK"

ŞU an ilk 6 içinde olan takımlardan sadece Efeler ile oynamadık. Turgutlu dışındaki tüm takımları yendik. Biz bu ligin en iyi kadrosuna sahip ekibiyiz. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Benim camiadan beklentim, hiçbir oyuncuyu iyi ya da kötü olarak ötekileştirmeyip hepsine destek olmalarıdır. Bu takımı bu oyuncular şampiyon yapacak, inşallah hep birlikte camiamızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.