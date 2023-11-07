“Hedefe ulaşacağız”

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen Karşıyaka, rakiplerinin kazanmasıyla 8 maçın 7'sinde koruduğu liderlik koltuğundan oldu.

LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ

Bay geçtiği hafta öncesi çıktığı iki maçta galip gelemeyerek 5 puan yitirince zirveden olan yeşilkırmızılılarda teknik direktör Ersin Aka, takımına güvendiğini, grubun en iyi ekibi olduklarını söyledi. Aka, "Takımımızı kadro mühendisliği anlamında kurduğumuzda ilk günde söylemiştim, şu anda da söylüyorum kadro kalitemiz, ligin üzerinde. Tek problemimiz biraz daha ağır gittiğini düşündüğüm oyunsal anlamdaki sıkıntılarımız. Bunun sebebi de çok yeni bir takım olmamız ve üst liglerden gelen oyuncularımın bu lige uyum sağlayamamaları olarak görüyorum. Ama her şeye rağmen geldiğimiz noktada bu ligde hedefine ulaşacak bir takım olduğumuzu, belirtmek istiyorum" dedi.