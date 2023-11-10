İzmir kulüplerinden Kaf-Kaf’a stat desteği

İzmir'in 111 yılı geride bırakan en eski spor kulübü olmasına rağmen stadyum konusunda en mağdur takımı olarak kalan Karşıyaka'ya kentteki diğer kulüplerden destek geldi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), 25 senedir kendi stadının yapılmasını bekleyen yeşil-kırmızılılara destek olmak için diğer kulüplerle ortak imzalı bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Karşıyaka'nın ezeli rakipleri Göztepe ve Altay başta olmak üzere tüm İzmir kulüplerinin destekleyeceklerini belirttikleri bildiride yüzyılı aşan kulüplerin kentin en değerli markaları olduğuna dikkat çekilecek.

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı gibi iki modern stadın devlet desteğiyle tamamlanmasıyla yıllardır süren eksikliğin kısmen giderildiğine dikkat çekecek kulüplerin ortak açıklamasında bu statlarla eş zamanlı başlanan Karşıyaka Stadı'nın inşaatında ise ilerleme kaydedilemediğine vurgu yapılacak. İZVAK çatısı altındaki İzmir kulüpleri, Karşıyaka'nın ve taraftarlarının yaşadığı mağduriyetin bir an önce bitirilmesi için stadın yarım kalan yapımının tamamlanmasını birlikte talep edecek. Kulüpler haklı mücadelesinde Karşıyaka'nın koşulsuz yanında olacaklarını vurgulayacak.

TARAFTARDAN KAMPANYA

Karşıyaka'da senelerdir yeni stadyum konusundaki mağduriyetlerini duyurmaya çalışan taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Yeşil-kırmızılılar her cuma günü kulübün kuruluş yılını sembol eden saat 19.12'de X kanalıyla, KarşıyakaStadınıİstiyor başlığını paylaşarak binlerce mesaj yayınlayacak. 1998 yılından beri yeni stadyum talep eden Karşıyaka'da yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı'nın arazisine stat yapmak için 2014 ve 2017 yıllarında yapılan ihaleler açılan davalar ve geciken süreç nedeniyle iptal edilmişti. Stat arazisi 8 yıldır atıl durumda kalmıştı. Öte yandan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak Karşıyaka, maçın oynanacağı Osmangazi Üniversitesi Sahası'nın zemini suni çim olduğu için Atatürk Stadı Yan Sahaları'nda antrenman yaptı.