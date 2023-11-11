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Haberler Karşıyaka İzmir’den KSK’ye stat desteği

İzmir’den KSK’ye stat desteği

İZVAK çatısı altındaki İzmir ekipleri ortak bir bildiri yayınlayarak uzun süredir inşaatında ilerleme kaydedilmeyen Karşıyaka Stadı’nda çalışmaların başlaması için çağrı yapacaklar.

HABER MERKEZİ
İzmir’den KSK’ye stat desteği

Yalı'daki stadının yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka'ya kentteki diğer kulüplerden destek geldi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, 25 senedir kendi stadının yapılmasını bekleyen KSK'ye destek için kulüplerle ortak imzalı bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe başta olmak üzere diğer İzmir kulüplerinin de destekleyeceklerini belirttikleri bildiride yüzyılı aşan kulüplerin kentin en değerli markaları olduğuna dikkat çekilecek.

MAĞDURİYET ARTIK SONA ERSİN

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı gibi iki modern stadın devlet desteğiyle tamamlanmasıyla yıllardır süren eksikliğin kısmen giderildiğine dikkat çekecek kulüplerin ortak açıklamasında bu statlarla eş zamanlı başlanan Karşıyaka Stadı'nın inşaatında ise ilerleme kaydedilemediğine vurgu yapılacak. Karşıyaka'nın ve taraftarlarının yaşadığı mağduriyetin bir an önce bitirilmesi için stadın yarım kalan yapımının tamamlanmasını birlikte talep edecek.

KAF-KAF TARAFTARLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Karşıyaka'da taraftarlar da kampanya başlattı. Yeşil-kırmızılılar her cuma günü kulübün kuruluş yılını sembol eden saat 19.12'de X kanalıyla, "KarşıyakaStadınıİstiyor" başlığını paylaşarak binlerce mesaj yayınlayacak. 1998'den beri yeni stadyum talep eden KSK'de stat arazisi 8 yıldır atıl durumda kalmıştı.

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