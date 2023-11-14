KSK’de favori Arslan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona fırtına gibi başladıktan sonra son haftalarda zirveden uzaklaşan Karşıyaka, konuk olduğu Anadolu Üniversitesi'ne 3-2 yenilerek lider Efeler 09'un 5 puan gerisine düştü. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16 puanla 4. sırada konumlanan Kaf-Kaf'ta teknik direktör Ersin Aka, kötü giden süreci noktalamak için istifa kararı almıştı. Vakit kaybetmeden kolları sıvayan Karşıyaka yönetimi, birçok adayı listesine ekledi. Kulislerde geçtiğimiz sezon Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan Hüseyin Eroğlu ve Kocaelispor'da şampiyonluk yaşayan Fırat Gül'ün isimleri yankılanırken, geçtiğimiz sezon Iğdır FK ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Erkan Sözeri ve Bucaspor 1928 ile 2. Lig finali oynayan Sait Karafırtınalar'ın listede olduğu öğrenildi.

ARSLAN'DAN İLK RANDEVU ALINDI

Yönetim kurulu içinden bir yöneticinin Cihat Arslan'ı bizzat arayıp bugüne randevu aldığı öğrenildi. Cihat Arslan 2017/2018 sezonunda 2. Lig'de Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Cihat Arslan 8 maç üst üste kaybederek takımının 3. Lig'e düşmesine engel olamamıştı. Karşıyaka'da yönetim kurulu diğer teknik direktör adayları ile yüz yüze görüşüp son kararını verecek.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Karşıyaka sezon başındaki performansını arar oldu. 3 hafta önce Silifke yenilgisiyle rakiplerinin yetiştiği Karşıyaka, Elazığ beraberliği ve son olarak Anadolu Üniversitesi yenilgisiyle liderin 5 puan gerisine düştü. Bu süreçte Türkiye Kupası'ndan da elenen Kaf-Kaf kötü bir tablo çizdi. Yeşil-kırmızılılar, bu hafta sonu evinde Kelkit'i yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.