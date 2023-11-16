Arslan tamam gibi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkardıktan sonra teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran Karşıyaka, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere. Aka'nın gidişinin ardından deneyimli teknik adam Cihat Arslan ile görüştüğünü açıklayan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil transfer için artık sona geldi. Arslan ile prensipte anlaşan ancak ufak detaylar için yeniden bir araya gelecek olan Başkan Yeşil, önümüzdeki hafta başına kadar resmi imzayı attırmayı planlıyor. Yönetimin, teknik adam konusunda B planı ise Erkan Sözeri ve Mustafa Sarıgül.

ŞİKAYET ETTİLER

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Anadolu Üniversitesi maçının hakemi Serkan Gürbüz'ü MHK'ya şikayet etti. Önce MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu arayarak şikayetini dile getiren Yeşil, daha sonra ise yazılı olarak şikayette bulundu. Yeşil, "Hakem maçı katletti. Bu iyin peşini bırakmayacağız ve haklarımızı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.