Karşıyaka Van hattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka ile yolları ayıran yönetim, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Vanspor'dan ayrılan Mustafa Sarıgül'le anlaşmaya yakın. İlk etapta Cihat Arslan ismi üzerinde yoğunlaşan yeşil-kırmızılıların tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, temasa geçilen Mustafa Sarıgül, Kaf-Kaf'a yeşil ışık yaktı.

LİGİ İYİ BİLEN BİRİ

Yönetimin 51 yaşındaki teknik patron Sarıgül'le masaya oturup el sıkışması bekleniyor. Daha önce 24Erzincanspor, Düzcespor, Osmaniyespor, Esenler Erokspor ve 68 Aksaray Belediyespor'da çalışan teknik direktör Mustafa Sarıgül, 3'üncü Lig'de 2021-22'de Erokspor'la geçen sezon ise Aksaray ile şampiyonluk yaşadı.

Bu arada Ersin Aka'nın ise Vanspor'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Aka'nın, hafta sonu oynanacak karşılaşmayı statta izledikten sonra kulüple sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KALECİ ERDOĞAN GÖZDE OLDU

Karşıyaka'da son 2 sezonda fazla forma şansı bulamayınca Gümüşhane'ye transfer olan kaleci Erdoğan Açar, performansıyla alkış topladı. Yeşil-kırmızılılarda iki kez Play-Off müsabakalarında görev yapan tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği kulüple yollarını ayırdıktan sonra imza attığı Gümüşhane'nin gözdesi oldu. İlk 3 hafta yedek kaldıktan sonra son 7 karşılaşmada eldivenleri devralan Erdoğan, son 4 maçta kalesini gole kapattı.