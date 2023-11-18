Kaf-Kaf’ın rakibi Kelkit

Son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Karşıyaka bugün evinde Kelkit Bld ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki randevuyu Muhammed Selim Özbek yönetecek. Maçın biletleri öğrenci 35, maraton ve deplasman tribinü 75, numaralı tribün 125 TL'den satışa sunuldu. Geçen hafta deplasmanda alınan 3-2'lik Anadolu Üniversitesi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran yeşil-kırmızlılar, sahaya Antrenör Recep Umut idaresinde çıkacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Emre ve çapraz bağ ameliyatı olan Efe görev yapamayacak.