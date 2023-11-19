Karşıyaka nihayet

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 mağlup etti. 7. dakikada Cenk Ahmet'in savunmadan gönderdiği uzun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Adem, rakibine rağmen düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. 10'da KSK farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Sefa ön direğe kesti, Batuhan ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. 36'da Adem, Kelkit kaptanı Hamza'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 64'te soldan Ferdi'nin yerden ortasında müsait pozisyondaki Fatih Taşdelen'in vuruşunda kaleci Furkan gole izin vermedi. 70'te sağdan Enes'in yerden ortasında Cenk Celil topa eliyle müdahale edince Hakem Muhammed Selim Özbek penaltı noktasını gösterdi.

KALECİ FURKAN FARKI ÖNLEDİ

71'de Yasin'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Furkan topu çıkardı. Dönen topu Barış tamamladı, Furkan bir kez daha gole izin vermedi. 90+3'te konuk ekip gole yaklaştı. Soldan Abdullah'ın ortasında Mustafa gelişine dokundu, top yan direkten döndü. Kaf-Kaf müsabakayı 2-0 kazandı.

KADRO SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Geçtiğimiz hafta peş peşe alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifa eden Ersin Aka yerine yardımcı çalıştırıcı Recep Umut, Kelkit Hürriyet karşılaşmasında yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak görev yaptı. Umut, geçen hafta oynanan Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında sahaya sürülen kadroda 6 değişiklik yaptı. Umut, Kelkit karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi maçından farklı olarak Erdinç'in yerine Ömer'i, Bilal'in yerine Adem'i, Emre'nin yerine Ferdi'yi, Hakan'ın yerine Mustafa'yı, Berat'ın yerine Sefa'yı, Yasin'in yerine Enes'i ilk 11'e monte etti.

Taraftar yağmura takıldı

Karşıyaka taraftarı, Kelkit Hürriyet ile oynanan kritik karşılaşmada yağan yoğun yağmur nedeniyle takımlarının yanında yer alamadı. Şehrin çeşitli yerlerinde yaşanan su baskınları ve fırtına nedeniyle vapur seferlerinin iptal olmasından dolayı yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı evden takip etmek zorunda kaldı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na gelen bazı taraftarlar tezahüratlar yaparak takımı destekledi.