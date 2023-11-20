Kaf-Kaf’ta Bakkal tamam

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenen Karşıyaka'da yüzler gülerken, yönetim de teknik direktör bilinmezliğine son verdi. Yeşil-kırmızılılar, geçen hafta alınan Anadolu Üniversitesi yenilgisi sonrası görevinden ayrılan teknik direktör Ersin Aka'nın boşluğunu Mesut Bakkal ile dolduruyor. Teknik direktörlük görevi için daha önce listesine aldığı Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül'le anlaşamayan ve son olarak Bakkal'ı gündemine alan yönetim deneyimli isimle el sıkıştı. 59 yaşındaki teknik adamın bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İLK KEZ ÜÇÜNCÜ LİG'E GELİYOR

Son olarak geçen sezon Birinci Lig ekibi Bandırmaspor'u çalıştıran ve dokuz aydır boşta olan Bakkal kariyerinde ilk kez 3. Lig'de görev yapacak. Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de G.Birliği ile başlayan Bakkal, sonrasında Gaziantepspor, Denizli, Manisa, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Mersin İY, Kayserispor, Alanya, Bursaspor, Erzurumspor da görev yaptı. Karşıyaka'nın başına geçmesi beklenen Bakkal'ın İzmir ekibiyle uzun süreli sözleşmeyle şampiyonluk hedeflediği belirtildi.

KSK'YE BÜYÜK MORAL

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kelkit Hürriyetspor'u evinde 2-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Karşıyaka, 19 puana ulaşıp yeniden zirve yarışına tutundu. Rakibi karşısında Adem Büyük'ün 36'ncı dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle 54 dakika 10 kişi oynayan yeşil-kırmızılı takım gösterdiği mücadele ve aldığı skorla taraftarından bol bol alkış topladı.