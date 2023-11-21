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Karşıyaka takımına ziyaret! Yönetim antrenmanı takip etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, son lig müsabakasını kazanmasıyla beraber rotasını tekrar zirveye çevirdi. Takımı antrenman yaptığı sırada Kulüp Başkanı Azat Yeşil ve yöneticiler ziyaret etti.

DHA
Karşıyaka takımına ziyaret! Yönetim antrenmanı takip etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenerek gözünü yeniden zirveye çeviren Karşıyaka, Efeler 09 karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Recep Umut gözetimindeki haftanın ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Azat Yeşil, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace ve Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takip etti.

Recep Umut ve ekibine güvendiklerini, çıktıkları ilk maçta yüzlerini güldürün bir sonuç aldıklarını belirten Kulüp Başkanı Azat Yeşil, "Bu galibiyetin devamını bekliyoruz. Güzel oyunumuzu sürdürüp Aydın deplasmanından da istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancımız tam. Kadro kalitemiz bu ligin üzerinde ve bunu sonuçlara yansıtarak sezon sonu şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

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