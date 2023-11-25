Bir formaya iki aday

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'ya konuk olacak Karşıyaka'da zorunlu değişim yaşanacak. Yönetimin takımı emanet ettiği teknik direktör Recep Umut, geçen haftaki Kelkit Hürriyetspor maçında kırmızı kart gören Adem Büyük'ün yokluğunda alternatif olarak iki isim belirledi.

Grupta zirve yarışında en önemli rakiplerinden biriyle karşılaşacak olan yeşilkırmızılılarda, Adem'in yerine ileri uçta Yasin Ozan ya da Emre Gemici'ye şans verilecek.

Anadolu Üniversitesi deplasmanında mutlak bir fırsatı kaçıran takımın en skorer ismi Yasin, geçen hafta da oyuna sonradan girip penaltıdan yararlanamamasına rağmen taraftarın desteğini almıştı. Emre ise hafif sakatlığının etkisiyle son iki karşılaşmada yedek soyundu.

TEK EKSİK SAĞ BEK BİLAL

KARŞIYAKA'DA kritik karşılaşma öncesi tek eksik olarak defans oyuncu Bilal Ceylan göze çarpıyor. Anadolu Üniversitesi maçının ardından sakatlanan 20 yaşındaki sağ bekin bir an ö nce takıma dönmesi için kulüpte seferberlik ilan edildi.