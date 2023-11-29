KSK zirveyi son saniyede aldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, Fransa'da 15 sayı farkla yenildiği Strasbourg'u konuk etti. Maça Carey ve Brown'un basketleriyle başlayan KSK 8 sayılık farka ulaşsa da rakibi skora denge getirdi. 20-18 biten ilk çeyreğin ardından Kaf-Kaf vites yükseltti ve fark 13'e kadar çıktı. Tam saha baskısını ve skorer oyununu sürdüren kırmızı-yeşilliler, ilk yarıyı 40-29 önde geçti.

ÜÇLÜKLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Kaf-Kaf, Brown ile farkı 17'ye çıkardı: 46-29. Savunmasını sertleştiren Fransa ekibi farkı 10'a kadar indirse de, önce Martin ardından da McCollum'un üç sayılık basketleriyle fark yeniden 17'ye çıktı. Son 2 dakikada karşılıklı basketler sonucu çeyrek 71-51 sona erdi. Dördüncü çeyreğin başında tempo düşerken, Fransa ekibinin üst üste üçlükleriyle fark 14'e inince koç Ufuk Sarıca mola aldı. Son 5 dakikaya 74-64 ile girildi. İki ekibin de hücumda bocaladığı son bölümde büyük heyecan yaşandı. Fark 12 sayı iken Karşıyaka'nın kaptırdığı topta 2'ye 1 hücumda Strasbourg hücumdan boş döndü. Topu alan Martin, maç biterken attığı üçlükle farkı 15'e çıkardı ve KSK bu skorla liderliği rakibinden almış oldu.