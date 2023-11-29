  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka KSK zirveyi son saniyede aldı

KSK zirveyi son saniyede aldı

Karşılaşmaya iyi başlayan Karşıyaka, ilk yarı 11 sayı fark yakaladı. Martin’in son saniye üçlüğüyle maç 87-72 sona erdi ve KSK birinciliğe yükseldi.

HABER MERKEZİ
KSK zirveyi son saniyede aldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, Fransa'da 15 sayı farkla yenildiği Strasbourg'u konuk etti. Maça Carey ve Brown'un basketleriyle başlayan KSK 8 sayılık farka ulaşsa da rakibi skora denge getirdi. 20-18 biten ilk çeyreğin ardından Kaf-Kaf vites yükseltti ve fark 13'e kadar çıktı. Tam saha baskısını ve skorer oyununu sürdüren kırmızı-yeşilliler, ilk yarıyı 40-29 önde geçti.

ÜÇLÜKLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Kaf-Kaf, Brown ile farkı 17'ye çıkardı: 46-29. Savunmasını sertleştiren Fransa ekibi farkı 10'a kadar indirse de, önce Martin ardından da McCollum'un üç sayılık basketleriyle fark yeniden 17'ye çıktı. Son 2 dakikada karşılıklı basketler sonucu çeyrek 71-51 sona erdi. Dördüncü çeyreğin başında tempo düşerken, Fransa ekibinin üst üste üçlükleriyle fark 14'e inince koç Ufuk Sarıca mola aldı. Son 5 dakikaya 74-64 ile girildi. İki ekibin de hücumda bocaladığı son bölümde büyük heyecan yaşandı. Fark 12 sayı iken Karşıyaka'nın kaptırdığı topta 2'ye 1 hücumda Strasbourg hücumdan boş döndü. Topu alan Martin, maç biterken attığı üçlükle farkı 15'e çıkardı ve KSK bu skorla liderliği rakibinden almış oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA