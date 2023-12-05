KSK kendini yaktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından taraftarı önünde düşme hattında son sıradaki Kemerkent Bulvarspor'a takılan Karşıyaka şampiyonluk yarışında yine ağır yara aldı. İleri uçta hafta içi sakatlanan Fatih Taşdelen ve takımdan ayrılmak isteyip kadroya alınmayan Emre Gemici'nin yerine Yasin Ozan-Adem Büyük ikilisiyle çıktığı maçta özellikle ilk yarının başında Enes ve Mustafa Durgun'la üst üste net fırsatlardan yararlanamayan, Cenk Ahmet'le bir şutu da direkten dönen Kaf-Kaf, ikinci yarıda Barış Sağır'ın kale önünden mucizevi bir şekilde üstten auta gönderdiği şutta da golü bulamayınca beraberliğe razı oldu.

ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI

Batman Petrolspor, Turgutluspor ve Efeler'in kazandığı haftada puan kaybeden Kaf-Kaf, zirvenin 4 puan gerisine düştü. Kalan 2 haftada 27 puanlı lider Batman Petrol, Kaf-Kaf gibi 2 maça, Turgutluspor ve Efeler 09 SFK ise birer maça çıkacak. Batman ve Turgutlu ilk yarının son haftasında birbirleriyle karşılaşacak. Devre arasına lider girme fırsatını büyük oranda tepen Karşıyaka, kalan iki maçını Hacettepe 1945 ve Sapanca Gençlikspor'la oynayacak.