Karşıyaka’da Emre’ye dönüş yok

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka'da Emre Gemici'ye dönüş yolu tamamen kapandı. Takımdan ayrılmak istediğini belirterek geçen hafta antrenmanlara çıkmayan, son Kemerkent Bulvarspor maçında da ileri uçta Fatih Taşdelen'in sakatlığına rağmen kadroda olmayan golcü oyuncuya af çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun Bulvarspor maçının ardından yönetimden özür dileyerek takıma dönmek istediği belirtildi. Ancak gözden çıkarılan Emre Gemici ara dönemde satılacak.

AZAT YEŞİL: TEKLİFLERE AÇIĞIZ

Başkan Azat Yeşil, "Bir günü bir gününü tutmuyor. Dengesiz tavırları var. Önce dönmek istediğini belirtip ardından vazgeçti. Bu şekilde olmaz. Devre arasında oyuncumuz için gelecek tekliflere açık olacağız. Yerini transferle dolduracağız" dedi. Ara transferi konuşmak için erken olduğunu da dile getiren Başkan Yeşil, "Biz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Takım bu maçları iyi geçerse belki de başka oyuncu göndermeyiz, fazla transfere ihtiyaç duymayız" dedi.

DEFANSTA İKİ FİRE

Karşıyaka'da defansta birlikte görev yapan stoperler Alpay Koldaş ve Ömer Alper, Bulvarspor maçının uzatma dakikalarında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Grupta bu hafta pazar günü Hacettepe 1945 deplasmanında iki stoperden birden yararlanamayacak Karşıyaka, diğer stoper Erdinç'in yanına alternatif arıyor. Kadrosunda altyapıdan Mertcan bulunan yeşil-kırmızılı ekip defanstan veya orta sahadan bir ismi stopere çekmeyi değerlendiriyor.