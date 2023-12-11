Karşıyaka yetişemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta sahasında Bulvarspor ile yenişemeyen Karşıyaka dün gol düellosu şeklinde geçen mücadelede deplasmanda Hacettepe'ye 4-3 mağlup oldu. Henüz 2. dakikada Enes'in pasında topu önünde bulan Cenk Ahmet aşırtma bir vuruşla yeşilkırmızılıları öne geçirdi: 0-1. Bu golün ardından ev sahibi takımın skora ortak olma çabası 23'te sonuca ulaştı. Furkan'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Haydar'ın sağından ağlara gitti: 1-1. İlk yarının son dakikasında Kaf-Kaf geriye düştü. Gökhan'ın uzaktan kaleyi yokladığı top direkten döndü, kale ağzından Tunahan takımını öne geçirdi: 1-2.İkinci yarıda Hacettepe 70'te farkı ikiye çıkarttı. Tunahan'ın pasında Emrecan'ın ceza sahası dışından vuruşu filelere gitti: 3-1. 76'da Sefa'nın sağdan yaptığı ortada Yasin Ozan arka direkte kafayı vurdu ve durum 3-2'ye geldi. 78'de Gökhan'ın sağ çaprazdan şutu direkten dönerken Tunahan kafayla tamamladı: 4-2. 83'te Cenk Ahmet'in golü skoru belirledi ve Karşıyaka sahadan 4-3 yenilgiyle ayrıldı.

ZİRVEYLE PUAN FARKI AÇILIYOR

KARŞIYAKA, 2 haftada sadece 1 puan alarak zirve yarışından da uzaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-yeşilliler, bu haftayı da puansız kapatarak 23 puanla 4'üncü sırada kaldı. Lider Batman Petrolspor ise üst üste galibiyetlerle puanını 30'a yükseltti.