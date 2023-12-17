KSK’de Azat Yeşil güvencesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçında 5 puan kaybederek zirvenin 7 puan gerisine düşen, vergi ve SGK borçlarının taksitinin aksamasıyla başlayan tartışmada Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace'nin istifa ettiği Karşıyaka'da son günlerde yaşanan gerilime Başkan Azat Yeşil el koydu. Futbol takımının durumunu da değerlendiren Azat Yeşil, yeniden tartışılmaya başlanan teknik direktör konusunda Recep Umut ve ekibinin de arkasında durdu.

'FAZLA TRANSFERE İHTİYAÇ YOK'

Teknik ekiple toplantı yaparak 3 gol attıkları son deplasmanda Hacettepe 1945'e 4-3 yenilmeleriyle ilgili rapor aldıklarını belirten Yeşil, "Kötü bir durumda değiliz. Biz şampiyon olacağız" dedi. Transfer çalışmalarının başlayacağını dile getiren Başkan Yeşil, "Bu takımın çok fazla takviyeye ihtiyacı yok. Ara transferde orta sahaya takviye yapabiliriz" diye konuştu. Önceki yönetim döneminde 120 takside böldürülen vergi ve SGK ödemelerinin aksamasıyla ilgili konuşan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, "Mali bir sıkıntı söz konusu değil. Spor Toto gelirlerimizin kamu ödemelerinde kullanılması için başvuru yaptık. Bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası mali işler sorumluluğundan istifa eden ancak yönetimdeki görevini sürdüren Cenk Karace'nin görev değişikliği yaptığını dile getirdi.

'İSTİFA DEĞİL GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ'

Yeşil, "İşleri çok yoğun, son günlerde çok üzüldü. Bunu istifa değil yönetim içinde görev değişikliği olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Cenk Karace de sosyal medyada, "Karşıyakalılar birbirleriyle barışmalı, aynı masaya yumruk vurmalıdırlar. Benim kimseyle sorunum yoktur. Artık gerçek kardeşliği görme ve gösterme zamanı. En büyük Kaf Sin Kaf!" açıklamasını yaparak camiaya zeytin dalı uzattı.