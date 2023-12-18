KSK ışıldıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Reeder Samsunspor'u 82-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti. Yeşil-kırmızılılar bu periyotta Bursaspor, Büyükçekmece (D), Çağdaş Bodrum, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji (D), Galatasaray ve Samsunspor'u (D) dize getirerek zirve yarışına ağırlığını koydu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Almanya'da Oldenburg'a yenilip E Grubu'nda liderliği kaybettikten sonra ligde Samsun engelini aşan Karşıyaka böylelikle moral buldu.

KÖTÜ İSTATİSTİĞİNİ DE DÜZELTTİ

Lig ve Avrupa'da harika bir sezon geçiren yeşil-kırmızılılar, zirve yarışındaki iddiasını da ortaya koydu. Sezona kötü başlayan ancak son 7 müsabakasını kazanarak bir ara liderliğe kadar yükselen İzmir temsilcisi, Tofaş karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İlk 3 deplasman maçında mağlup olan Pınar Karşıyaka, bu istatistiğine de düzeltti.

'BU TEMPODA KAZANMAK ÖNEMLİ'

Yoğun bir tempoda mücadele ettiklerini ifade eden Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bu yorgunlukla ve rotasyonla kazanmak önemliydi. Son periyotta fazla sayı yedik. Almanya'da ikinci yarıda tümden durmuştuk ve iyi oynadığımız maçı kaybetmiştik. Her gün oyunumuzu ve beraberliğimizi geliştirip yola devam ediyoruz. Furkan, Vernon, Hakan gibi gençleri geliştirip sistemimize katıyoruz. Errick McCollum'u dinlendirme şansımız oldu. Artık salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maça konsantre olacağız" diye konuştu.