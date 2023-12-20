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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf ikinci bitirdi

Kaf-Kaf ikinci bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Oostende deplasmanında istediği sonucu alamayan KSK, 3 galibiyette kaldı ve grupta 2’nci sırayı aldı. Kaf-Kaf, son 16 turu için Play-In turunda mücadele edecek.

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf ikinci bitirdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya her iki takım da katı savunmayla başladı. Grupta liderlik için diğer maçta mücadele eden Strasbourg'dan daha fazla fark atması gereken Kaf-Kaf, ilk çeyreği 12-14 önde geçti. Rakibinin agresin savunması karşısında zorlanan Karşıyaka farkı açamasa da devreye 28-33 önde girmeyi başardı.

OYUNDAN DÜŞTÜ

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Karşıyaka, Vitto Brown ve Carey ile isabetler buldu ve farkı bir ara 12 sayıya kadar çıkardı: 37-49. Ancak bu dakikadan sonra rakibinin hızlı hücumlarına çare bulamayan kırmızı-yeşilliler ve fark eridi. Eşitlikle girilen çeyreğin sonunda gelen üçlükle son periyota 56-58'lik skorla girildi. Gruptan çıkması için galibiyete ihtiyacı olan ev sahibi Oostende, taraftarının da desteğiyle son çeyreğin başında öne geçti. Karşıyaka oyundan düşmedi ve tecrübeli isimlerinin performansıyla son dakikaya önde girmeyi başardı: 75-76. Ancak Belçika temsilcisi son hücumunda Gillet'nin üçlüğüyle maçta bir kez daha öne geçti. 3 saniye kala kullandığı topta çembere takılan Kaf-Kaf maçtan 78-76 yenik ayrıldı ve averajla ikinci oldu. Grup lideri olan Strasbourg doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci Karşıyaka ile üçüncü Oostende ise son 16 turu için Play-In turunda mücadele etme hakkı kazandı.

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