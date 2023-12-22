Kaf-Kaf’tan sağduyu çağrısı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta dibe demir atan Sapanca Gençlikspor maçında yaşanan Enes Nalbantoğlu krizi 3-2'lik galibiyeti gölgede bıraktı. Maçın 66. dakikasında skoru 2-2'ye taşıyan takımın en skorer isimlerinden Enes golünün ardından sevinmek yerine tribünde kendisine maç içinde küfür eden bir taraftarın olduğu tarafa koşarak aynı şekilde ağır küfürler ve el hareketlerinde bulunmuştu. Futbolcu tribünlerin, "Enes dışarı" tezahüratları üzerine oyundan alınmıştı. Aslen Sapancalı olduğunu ve ailesinin de tribünde karşılaşmayı izlediğini belirten Nalbantoğlu , "Aileme yapılan saygısızlığı sineye çekemedim" derken Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'den sağduyu çağrısı geldi.

YEŞİL: DEĞERLENDİRECEĞİZ

Yeşil, "Kazandık ama galibiyete sevinemedik. Futbolcuya küfür eden münferit yüzde 1'lik kısma da kendi aralarında engellemeleri gerekiyor. Enes Sapancalı, ailesi de maçta tribündeydi. Bu nedenle böyle istenmeyen bir durum yaşandı.Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz" dedi.