Pınar KSK’den depremzede çocuklara destek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Tofaş'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabından önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacağını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol ailesi olarak bu hafta sonu oynanacak olan tüm lig maçlarında, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı birer hediye gönderelim! Tüm basketbolseverleri yeni yıl öncesinde beraberlerinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla salonlara bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Tofaş müsabakasının biletleri saatler 19.12'yi gösterdiğinde satışa açılacak. Öğrenci biletleri 50 TL'den satışa çıkarılırken tam biletler ise 100 TL'den taraftarların alımına sunulacak.

AVRUPA MAÇLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belli olacağı Play-In turunda maç programı açıklandı. Grup lideri 8 ekibin doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda, Play-In'de 2 galibiyete ulaşacak 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak. Buna göre Pınar Karşıyaka ilk maçını 3 Ocak'ta evinde İspanya temsilcisi Rio Breogan ile oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.