Şampiyonluk için geldim

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını zirvenin 7 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde beyaz sayfa açmak istiyor. Kaf-Kaf'ta çok iddialı işbaşı yapan Erkan Sözeri, yolun sonunun kupa olacağını söyledi.

SEZON SONU ŞÖLEN

Geçen sezon aynı ligde Iğdır FK'yı şampiyonluğa taşıyan 57 yaşındaki teknik adam, "Karşıyaka gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri Karşıyaka'nın, taraftarlarımızın ve yöneticilerimizin de hissettiği gibi, camia olarak daha üst liglerde olması gerekliliği. Bir diğer neden ise Karşıyaka camiasının ve takımının üst üste lig çıkabilecek büyük bir potansiyele sahip olması" dedi.

"İlk olarak oyuncularımıza nasıl bir takımda oynadıklarını ve camianın büyüklüğünü daha derinden hissettirmek istiyoruz" diyen Erkan Sözeri, "Sahada oyuncularımıza çok büyük iş düşüyor, taraftarlarımız da bizimle birlikte 12'nci adam gibi itici güç olacaktır. Onlarla beraber bu şampiyonluğu kazanmak ve sezon sonunda çok güzel bir şölen ile kutlamak istiyoruz. Önümüzde bir aylık güzel bir zaman var. Bu dönem bizim için çok önemli ve kıymetli. Başkanımız Azat Yeşil'e ve yöneticilerimize bana göstermiş oldukları teveccüh nedeniyle, taraftarlarımıza ise göstermiş oldukları destek mesajları için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, büyük bir aile olduğumuzu gösterip, inşallah o kupayı kaldıracağız" dedi.

BAŞARI OPSİYONLU KONTRAT YAPILDI

KARŞIYAKA kulübüyle önümüzdeki sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Erkan Sözeri'nin mali olarak kulüpten büyük talepte bulunmadığı, başarılı olup sezon sonunda kupanın gelmesi halinde şampiyonluk primi endeksli kontrat yaptığı öğrenildi