Karşıyaka Okan’ı istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, rotayı Menemen FK'ya çevirdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle lider Batman Petrol'ün 7 puan gerisine düşen 26 puanla 3. sıradaki yeşil-kırmızılılar, takviyeler için gaza bastı. Kaf-Kaf, son olarak Menemen FK'dan ön libero Okan Dernek'i gündemine aldı. Menemen'den ayrılması gündeme gelen 29 yaşındaki Okan'ın bonservis sıkıntısını çözmesi halinde yeşil-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BAŞKAN YEŞİL TAKİP ETTİ

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'in de Menemen FK'nın iç sahada son oynadığı Amed Sportif maçında Okan'ı bizzat izlediği belirtildi. Yeşil'in Okan'ın performansını çok beğendiği ve transfer için ısrarcı olduğu ifade edilirken, takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Orta sahada Menemen'in defansif yükünü çeken kesici olarak görev yapan Okan, ilk yarıda 17 maçta forma giydi ve oldukça başarılı bir performans sergiledi.

KEREM CAN BEKLEMEDE

KARŞIYAKA'NIN transferde ilk etapta prensipte anlaştığı öğrenilen Düzcespor'dan eski oyuncusu sol bek Kerem Can Akyüz konusunda beklemede olduğu ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden oyuncuya Düzce ekibinin yüksek bonservis bedeli istediği ve yeşil-kırmızılı yönetimin bu transfer konusunda aceleci davranmak istemediği ifade edildi. Transferde stoper ve kanat da arayan Karşıyaka, listesindeki bazı oyuncuların bonservis bedeli ödememek için kulüplerinden ayrılmalarını bekliyor.