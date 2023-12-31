Karşıyaka’da Emre Gemici ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyerek ilk yarının son 3 maçına çıkmayan golcü Emre Gemici, Kepezspor'a transfer oldu.

Adı eski takımı İskenderunspor'la da anılan 29 yaşındaki forvet 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olan Antalya temsilcisinin yolunu tuttu. Karşıyaka, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre için 950 bin TL bonservis geliri elde ederken, tecrübeli oyuncu da 900 bin TL civarındaki alacağından feragat etti.

İzmir ekibine gol kralı unvanıyla gelip geçen sezon 12 gol atan Emre Gemici, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından çoğunlukla yedek kalarak skor üretememişti. Emre Gemici, yeşil-kırmızılılara imza atmadan önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluk da yaşadağı İskenderunspor'da 20 gol, 2020-2021'de ise Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol atmıştı. Yeni yıl iznine çıkan Karşıyaka, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.