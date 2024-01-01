Kaf-Kaf hareketli

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da yaprak dökümü başladı. Yeşil-kırmızılılarda ilk olarak son 3 maça çıkmayan golcü Emre Gemici, Kepezspor'a transfer olarak ayrılış ateşini yaktı. Adı eski takımı İskenderunspor'la anılan 29 yaşındaki forvet 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Antalya temsilcisinin yolunu tuttu. Karşıyaka, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre için 950 bin TL bonservis geliri elde ederken, tecrübeli oyuncu da 900 bin TL civarındaki alacağından feragat etti. İzmir ekibine gol kralı unvanıyla gelip geçen sezon 12 gol atan Emre Gemici, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından çoğunlukla yedek kalarak skor üretememişti.

İKİ AYRILIK KAPIDA

Kaf-Kaf'ın 20 yaşındaki genç savunmacı Ferdi Burgaz'a talip var. Bu sezon 14 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Burgaz'a 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un talip olduğu ifade edildi. Genç oyuncu, anlaşma sağlarsa İskenderun ekibi ile imzalayacağı kaydedildi. Vedaya hazırlanan diğer isim de Fatih Çıplak oldu. Sezon başında Alanya Kestelspor'dan kadroya katılan ve sadece 3 maçta forma giyerek beklentilerin uzağında kalan 29 yaşındaki savunmacı Fatih Çıplak'ta ayrılık furyasına katılabilir.