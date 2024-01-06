Kaf-Kaf’ta rota Erdem

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'dan yeni bir transfer hamlesi gelmek üzere. Lider Batman Petrol'ün 7 puan gerisine düşerek hayal kırıklığı yaşayan yeşil-kırmızılılar, savunma takviyesi için düğmeye bastı. İzmir ekibi, son olarak bir dönem Altınordu forması giyen ve şu anda Iğdır FK'da kiralık olarak top koşturan genç sağ bek Erdem Gökçe'yi kıskacına aldı. Bonservisi Eyüpspor'un elinde olan 20 yaşındaki oyuncu için en kısa sürede temasa geçilecek.

TAKIMINDA ON BİRE GİREMİYOR

OYNADIĞI takımlarda forma şansı bulmakta zorlanan Gökçe, bu sezon Iğdır FK ile yalnızca 5 maçta sahaya çıkabildi. Bu müsabakaların yalnız 1'inde ilk 11 görev yapan Gökçe, daha fazla oynayıp kendini gösterebileceği bir takımda sahaya çıkmak istiyor