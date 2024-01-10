Karşıyaka atakta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka transferde büyük oynuyor. Kadrosunu takviye ederek 2. Lig yolunda daha güçlü bir ekiple sahaya çıkmak isteyen yeşil-kırmızılıların, Çorum FK'da forma giyen deneyimli futbolcu Ahmet İlhan Özek'i radarına aldığı ifade edildi. Üç sezon boyunca Altınordu formasını terleten, sezon başında ise Çorum temsilcisine transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

MEHMET DİNGİL OLMADI

KAF-KAF'IN sözleşmesi bir yıl opsiyonlu 2024 yılında bitecek olan deneyimli futbolcu için resmi girişimi bulunmazken, takımdan ayrılma ihtimali doğarsa devreye girileceği ifade edildi. Son olarak Erdem Gökçe ile sezon sonuna kadar anlaşan İzmir temsilcisi, transfer listesinde yer alan ve Iğdır FK'da forma giyen stoper Mehmet Dingil konusunda ise mutlu sona ulaşamadı. Iğdır ekibi tecrübeli oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında transfer edilerek devam eden Antalya kampı öncesinde kadrodan elenen Fatih Çıplak'ın sözleşmesi ise resmen feshedildi

KARİYERİ ÇOK PARLAK

TECRÜBESİYLE dikkat çeken 36 yaşındaki Ahmet İlhan, Manisaspor, Karabük, Ç.Rize, G.Birliği, Giresun ve Altınordu formalarını terletirken Süper Lig'de 177 maçta 20 gol, 21 asist; Birinci Lig'de ise 153 maçta 39 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Altınordu ile 2020-21 sezonunda Play- Off Finali oynayan deneyimli hücumcu kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Karşıyaka ile yaşamak istiyor.