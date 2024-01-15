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Kaf-Kaf’ta kurul günü

Kulüpte ilk kez oluşturulan danışma kurulu, toplanıyor

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf’ta kurul günü
KARŞIYAKA Spor Kulübü yönetiminin ilk kez oluşturduğu danışma kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda düzenlenecek toplantı saat 17.30'da başlayacak. Başkan Azat Yeşil'in konuşmasının ardından kulübün eski yöneticileri, sporcuları ve camianın önemli isimlerinden danışma kurulu yönetimi seçilecek. Başkan Azat Yeşil, toplantıda yeşil-kırmızılı kulübe fikirleri ve eylemleriyle katkı koyabilecek, yön gösterebilecek, kulübün geçmişiyle geleceği arasında bağ kuracak nitelikleri bulunan üyelere sahip olacak Karşıyaka Danışma Kurulu'nun seçileceğini açıkladı.
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